Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (3)

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (3)

17 dakika önce

ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (3), System.String[]
ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ümraniye Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:13 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ümraniye, Güncel
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