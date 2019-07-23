Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de çatısı yanan binada 3 saat sonra tekrar yangın çıktı
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Ümraniye'de çatısı yanan binada 3 saat sonra tekrar yangın çıktı

44 dakika önce

ÜMRANİYE'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı.

Ümraniye'de çatısı yanan binada 3 saat sonra tekrar yangın çıktı, System.String[]
ÜMRANİYE'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Binanın 3'üncü katında alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparak bölgeden ayrıldı. Ancak saat 19.30 sıralarında aynı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangının çıktığı evin sahibi Ayşe Ak, itfaiye ekiplerinin yangının söndürdükten sonra ayrıldığını, daha sonra tekrar yangın çıktığını, 40 yıllık emeklerinin gittiğini söyledi. Bir mahalleli ise, itfaiye ekiplerinin yangını söndürerek soğutma çalışması yaptıklarını, ancak iç taraftaki montalamadan kaynaklı olduğunu tahmin ettikleri yeniden yangın çıktığını bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.


- İstanbul
Huzur Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
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