ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

22.05.2022 18:03

, ÜMRANİYE'de yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma töreni yapıldı.

, ÜMRANİYE'de yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek, İnşallah bu güzel mekanımızı yeniden inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel cemevimizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl tamamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatına başlandı. Gelecek yıl inşaatının bitmesi beklenen cemevinin temel atma törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ve mahalle sakinleri katıldı. Tören semah gösterisi ile başladı. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez? kimseyi ayırt etmeden hep bir arada olduk. İyi günde kötü günde yüzyıllarca iç içe yaşadık. Bundan sonra da bu güzellikler hep devam etsin diye nice baharlara el ele yürüyeceğiz. Değerli canlar, rabbim beraberliğimizi daim etsin. Kardeşliğimiz daim olsun. İnşallah bu güzel mekanımızı yeniden inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel cemevimizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl tamamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Cemevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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