Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Ceset Bulundu

Ümraniye'de Ceset Bulundu

1 saat önce

Ümraniye'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

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Ümraniye'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Güngör Sokağı'ndaki bir sitenin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemeda cesedin Süleyman Çakman'a (33) ait olduğu tespit edildi.

Vücudunda darp izleri tespit edilen Çakman'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Polis, Ümraniye, Güncel
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