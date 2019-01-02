Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Çeşitli Noktalara Kedi ve Köpek Evleri Yerleştirildi

Ümraniye'de Çeşitli Noktalara Kedi ve Köpek Evleri Yerleştirildi

1 saat önce

ÜMRANİYE Belediyesi kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ümraniye'de Çeşitli Noktalara Kedi ve Köpek Evleri Yerleştirildi, System.String[]
ÜMRANİYE Belediyesi kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpekler için yaptığı kulübeleri ilçenin birçok yerine yerleştirdi. Kış aylarının soğuk geçtiği şu günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması vatandaşların takdirini topladı.

Ahşap malzemeden yapılan kedi ve köpek evleri, hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlayacak. Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel
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