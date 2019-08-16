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Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu 18 katlı binanın onuncu katında yangın Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ettiİSTANBUL - Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı.

Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu
18 katlı binanın onuncu katında yangın
Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti
İSTANBUL - Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Bakla Sokak'taki binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle olay yerine Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına dışarıdan merdivenle müdahale eden ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Çok sayıda polis ekibi de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı.Yangın sırasında yanan daireden parçalar aşağıya düşünce büyük panik yaşandı .
Ümraniye, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
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