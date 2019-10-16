Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de cilahane alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de cilahane alev alev yandı

Ümraniye'de cilahane alev alev yandı

42 dakika önce

Ümraniye'de cilahane alev alev yandıİSTANBUL - Ümraniye'de bir cilahanede bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Ümraniye'de cilahane alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir cilahanede bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.Cilahane alev alev yanarken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın Ümraniye Yukarı Dudullu İnce Yay Sokak'ta bulunan iki katlı cilahanede bu akşam 20: 00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Çatıda çıkan yangın tüm iş yerini sardı.Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın bir saatlik çalışma sonrası söndürülürken, yangın ve panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de cilahane alev alev yandı

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü
Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de cilahane alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]