Ümraniye'de Cinayet: Annesini Öldüren Şüpheli Çocuk Şube'de
1 saat önce
Ümraniye'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ümraniye'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. T.Ö.'nün buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. T.Ö.'nün babasının da Çocuk Şube Müdürlüğü önünde beklediği görüldü.
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-Şüphelinin Çocuk Şube'ye getirilmesi - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:10 Kaynak: DHA
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