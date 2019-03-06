Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Cinayet: Annesini Öldüren Şüpheli Çocuk Şube'de

Ümraniye'de Cinayet: Annesini Öldüren Şüpheli Çocuk Şube'de

1 saat önce

Ümraniye'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ümraniye'de Cinayet: Annesini Öldüren Şüpheli Çocuk Şube'de, System.String[]


Ümraniye'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. T.Ö.'nün buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. T.Ö.'nün babasının da Çocuk Şube Müdürlüğü önünde beklediği görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin Çocuk Şube'ye getirilmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel
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