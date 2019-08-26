Ümraniye'de cinayet ve intihar

Ümraniye'de, annesi ve ağabeyini tabancayla öldüren, babasını ağır yaralayan kişi, balkondan atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'ndaki evlerinde, Emre H. (25), henüz bilinmeyen nedenle annesi İncilay H, babası Hüseyin H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurdu.

Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atladı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H, anne İncilay H. ile ağabey Haluk H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Hüseyin H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saklanarak kurtulduğu ifade edilen küçük kardeş Yunus H'nin de şok geçirdiği için sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ve savcılığın bölgedeki incelemesi sürüyor.