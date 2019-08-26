Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de cinayet ve intihar
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de cinayet ve intihar

1 saat önce

Ümraniye'de aile içi tartışma sonrasında yaşanan faciada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ümraniye'de cinayet ve intihar, System.String[]

Ümraniye'de aile içi tartışma sonrasında yaşanan faciada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gelen ailenin yakınları, bir süre cenaze işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.

Facianın yaşandığı evde bulunan, saklanarak kurtaran Yunus H. de cenazeyi almaya gelenler arasındaydı.

Öte yandan iki kardeş ve annenin cenazelerinin Ümraniye Ihlamurkuyu Çırçır Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'nda yaşanan aile içi tartışmada Emre H. (25), annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurarak öldürmüş, ardından 4. kattan atlayarak kendi canına kıymıştı.

Yenibosna, Adli Tıp, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu
İnşaat mühendisi gencin, ailesini katlettikten sonra balkondan atlayıp intihar etmesi kamerada Ümraniye'deki dehşet: Ailesinin kendisini öldüreceğini düşünüyormuş 'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de cinayet ve intihar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]