Ümraniye'de cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de cinayet zanlıları yakalandı

Ümraniye'de kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet bulunan Ebubekir Doğanay'ı (22) öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de cinayet zanlıları yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet bulunan Ebubekir Doğanay'ı (22) öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta saat 01.50 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde Doğanay'ın tabancayla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüpheli Mert Ö. (18) ile Berkan A. Ö'yü (18) Ümraniye'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir süre önce Doğanay'ın kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet olduğu ve olayın bu sebeple meydana geldiği öğrenildi.

Şüphelilerden Mert Ö'nün, olayda tabancayı kullandığını ve cinayetten sonra yerini hatırlamadıkları bir yerden tabancayı denize attıklarını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert Ö. tutuklanırken, Berkan A. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika
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