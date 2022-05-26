ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

26.05.2022 15:04

ÜMRANİYE'de otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

ÜMRANİYE'de otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 34 TC 7330 plakalı cipiyle, oturduğu sitenin otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuştan geri kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan cipte hasar oluştu. Cipin geri kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Onur Gene, "Yukarıdan geri geri gelirken frene basamamış. Frenleri tutmadığını söyledi. Büyük bir ses duyduk. Geri geri çarpmış duvara sonra bağrışmaları duyduk. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Yakınları geldi. Onları görünce sarılıp ağladı. Hepimiz çok korktuk" dedi.

ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

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Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı Lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada Lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika


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