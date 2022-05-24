Ümraniye'de çocuğa yaptırılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Ümraniye'deki alışveriş merkezinde bir kişinin işaretleriyle yönlendirdiği kız çocuğunun bir kadının çantasını çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin restoranında ailesiyle yemek yiyen bir kadının çantası çalındı.

Durumun güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine restoranın güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Görüntülerde bir kişinin restorana girdiği, arkasından da bir kız çocuğunun geldiği ve bir süre yemek yiyen ailenin masasının köşesine önlü arkalı oturdukları görüldü.

Cep telefonuyla konuşuyormuş gibi davranan şüphelinin arkasında bulunan kız çocuğunu işaretler vererek yönlendirdiği, çocuğun da aldığı işaretten sonra yerinden kalkarak kadının çantasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.