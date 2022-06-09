Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Mahallesi'nde bir grubun kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de 'çocuğun alıkonulması' şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.