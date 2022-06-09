Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

09.06.2022 20:28

İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Mahallesi'nde bir grubun kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, G.O. isimli çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmek istenen İ.C'yi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Araştırma sonucu, küçük yaştaki G.O'nun 26 Mayıs'ta "kayıp şahıs" olarak kaydı bulunduğu belirlendi.

Hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan işlem yapılan İ.C, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de çocuğun alıkonulması şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ümraniye'de çocuğun alıkonulması şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ümraniye'de çocuğun alıkonulması şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ümraniye'de çocuğun alıkonulması şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 'çocuğun alıkonulması' şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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