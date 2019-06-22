Ümraniye'de çocuklar için 'Sünnet Şöleni'

ÜMRANİYE Belediyesi, çocuklar için 'Sünnet Şöleni' düzenledi. 2004 yılından bu yana Ümraniye 'de toplam 25 bin çocuğu sünnet ettiren belediyenin etkinliğinde, birbirinden farklı etkinliklere yer verildi.

Ümraniye Belediyesi bu yıl 700 çocuk için Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda, Müzikal Gösteriler, Akrobasi ve İllüzyon Gösterileri, İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu'na kadar birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı büyük bir 'Sünnet Şöleni' düzenledi. Sünnet Şöleni'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve birçok vatandaş katıldı.

AİLLER ŞÖLENDEN MEMNUN

Kenan Yılmaz ve Eşi Habibe Yılmaz, "Allah razı olsun belediyeden böyle bir etkinlik yaptığı için. Çocuğumuz için çok mutluyuz" dediler.

Erdal Dikmen, "Çok güzel bir duygu. Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon hazırladığı için. Çok güzel çok eğleniyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun.

Ahmet Dikan, "Belediyemizin gelenek haline getirdiği bir şey. Bende ilk defa çocuğumu bu yıl yazdırdım. Eğlenceli güzel bir organizasyon. Mutluyuz çünkü çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atıyor. Baba olanları şimdi daha iyi anlıyorum. Çok farklı bir duygu insan kendisini çok farklı hissediyor" diye konuştu.

"AİLELERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Şölene katılarak ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün burada Ümraniye'deki çocuklarımızın sünnetini yapacağız. 700 tane ufak çocuğumuzun sünnet merasimini yapıyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak 2004'ten itibaren 23 bin çocuğumuzun sünnet ettirmiş olduk. Ben ailelerimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul