(GENİŞ HABER)Ümraniye'de çocukların alev alev yanan binadan kurtarılma anları kamerada - Son Dakika
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(GENİŞ HABER)Ümraniye'de çocukların alev alev yanan binadan kurtarılma anları kamerada

(GENİŞ HABER)Ümraniye'de çocukların alev alev yanan binadan kurtarılma anları kamerada

12.02.2021 21:12

ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bir çocuk çatıya çıktı. Bir başka çocuksa yangından kaçmak için pencereden aşağı sarktı. Çocukların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çatı katını sararken bir çocuk çatıda mahsur kaldı. Bir başka çocuksa yangından kurtulmak için çatı katının penceresinden aşağı sarktı. Çatıda bulunan çocuk mahalle sakinlerinin getirdiği vincin sepetiyle aşağı indirildi. Pencereden sarkan çocuksa mahalle sakinlerinin gerdiği battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Öte yandan olayda yaralı ve can kaybı olmadı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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