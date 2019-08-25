Ümraniye'de dehşet: 3 ölü 1 yaralı (1)
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ÜMRANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- İstanbul
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