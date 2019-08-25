Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de dehşet: 3 ölü 1 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de dehşet: 3 ölü 1 yaralı (1)

52 dakika önce

ÜMRANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti.

Ümraniye'de dehşet: 3 ölü 1 yaralı (1), System.String[]

ÜMRANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük sermayeli şirketlerinin yöneticileri değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:38:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de dehşet: 3 ölü 1 yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]