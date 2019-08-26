Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de dehşet... cenazeler adli tıp kurumu'ndan alındı
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Ümraniye'de dehşet... cenazeler adli tıp kurumu'ndan alındı

13 dakika önce

ÜMRANİYE'de annesi ve ağabeyini öldürdükten sonra intihar eden kişinin cenazesi, annesi ve ağabeyinin cenazeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ümraniye'de dehşet... cenazeler adli tıp kurumu'ndan alındı, System.String[]
ÜMRANİYE'de  annesi ve ağabeyini öldürdükten sonra intihar eden kişinin cenazesi,  annesi ve ağabeyinin cenazeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumundan alındı.

Namık Kemal Mahallesi Köşk sokağındaki evlerinde şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal  (25)  dün saat 22.00 sıralarında  annesi İncilay Hayal  ve babası İlyas Hüseyin Hayal  ile ağabeyi Haluk Hayal'i silahla vurdu.  Ardından Emre Yaşar Hayal  4. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Yaşar Hayal, anne İncilay Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Babası İlyas Hüseyin Hayal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi.  Saklanarak kurtulan kardeşi Yunus Hayal de cenazeleri almaya gelenler arasında yer aldı.

AİLESİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ

Bu arada Emre Yaşar Hayal'in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hayal'in bazı yakınları tarafından, ailesinin kendisini öldüreceğini düşündüğü için evde yapılan yemekleri yemeyip, dışarıdan sipariş ettiği yemekleri yediği iddia edildi. Ağabey Haluk Hayal'in ise 15 gün önce nişanlandığı öğrenildi.


- İstanbul
Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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Ümraniye'deki dehşet: Ailesinin kendisini öldüreceğini düşünüyormuş
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