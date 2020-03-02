Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü

6 saat önce

Ümraniye'de demir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü, System.String[]

Ümraniye'de demir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki atölyede, 45 yaşındaki Celal D.'nin kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Atölyeden gelen patlama sesi üzerine çevredekiler polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Celal D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de iş yerinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yavuz Mahallesi, Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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