Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. - Son Dakika

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Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi.
24 dakika önce
Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:38 Kaynak: İHA
Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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