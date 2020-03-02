Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. - Son Dakika

Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi.

24 dakika önce

Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi.

Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi., System.String[]

Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:38 Kaynak: İHA
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Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
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