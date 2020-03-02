Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
23 dakika önce
Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
İstanbul Ümraniye'deişyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
KAZAN PATLADI, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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