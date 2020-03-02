Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

23 dakika önce

Ümraniye'de demir döküm işi yapılan bir atölyede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Ümraniye'deişyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

KAZAN PATLADI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
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