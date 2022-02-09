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Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi - Son Dakika

Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi

09.02.2022 21:02

Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı -17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildiİSTANBUL Ümraniye'de bir bina bahçesinin girişinde bulunan demir kapıyı çalan 17 yaşındaki şahıs, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı

-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi

İSTANBUL Ümraniye'de bir bina bahçesinin girişinde bulunan demir kapıyı çalan 17 yaşındaki şahıs, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. 2021 ve 2022 yıllarında farklı tarihlerde meydana gelen 5 farklı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan şahsın kapı çaldığı ve bir araçtan hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı "açıktan hırsızlık" suçları ile ilgili olarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde bahse konu olayları E.E. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi, çalışmaların devamında 3 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Cemil Meriç Mahallesinde görülen şahıs yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 2021 ve 2022 yıllarında farklı tarihlerde meydana gelen 5 farklı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve 4 Şubat 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

17 yaşındaki şahsın apartman bahçesinin girişindeki demir kapıyı çaldığı ve bir kamyonetten hırsızlık yaptığı anar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi
Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi
Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi

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Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de demir kapı hırsızı, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı-17 yaşındaki şahsın 5 hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi - Son Dakika
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