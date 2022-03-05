Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

05.03.2022 12:39
Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleşen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Ümraniye'de de gerçeğini aratmadı.

Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleşen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Ümraniye'de de gerçeğini aratmadı.

Her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde gerçekleşen deprem tatbikatı bu yıl da eş zamanlı olarak Türkiye genelinde yapıldı. Ümraniye'de de tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ilan edilmesi ile birlikte eş zamanlı yapılan tatbikatlar gerçeğini de aratmadı. Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulunda yapılan tatbikata Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal da katıldı.

Deprem anı canlandırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikat İstanbul genelindeki tüm okullarla eş zamanlı olarak saat 11.30'da gerçekleştirildi. Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta okulda siren eşliğinde deprem uyarısı yapıldı. Uyarı ile birlikte sınıflarda eğitim gören öğrenciler Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından çök, kapan, tutun uygulaması yapıldı. Öğrenciler ekipler tarafından kontrollü ve hızlı bir şekilde okuldan tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal öğrencilerle bir süre sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirmesiyle tatbikat sona erdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kartal'daki okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı Kartal'daki okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı Vali/Belediye Başkan vekili Sarıibrahim'den 'Metsamor' vurgusu Vali/Belediye Başkan vekili Sarıibrahim'den 'Metsamor' vurgusu

Deprem Haftası, Ümraniye, Türkiye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
12:28 Akrep Nalan, vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladı! Aziz Nesin vakfı 49 yıl önce kurmuştu
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement