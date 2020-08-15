Ümraniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde, Ümraniye yönünde seyir halindeki Ahmet A'nın kullandığı 45 ZC 7897 plakalı asfalt yüklü kamyon kontroldan çıkarak yol kenarındaki 2 katlı binaya çarptı. Araç daha sonra yol seviyesinden yaklaşık 5 metre aşağıdaki alana düşerek devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:58

Kaynak: AA

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