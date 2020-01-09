Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın - Son Dakika

Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın
6 saat önce
ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
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