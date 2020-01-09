Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangını - Son Dakika
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Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangını

6 saat önce

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangını

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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