Ümraniye'de  dolu araçlara zarar verdi - Son Dakika

ÜMRANİYE'de dolu araçlara zarar verdi. Vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonla kapladı.

İstanbul Anadolu yakasında etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış sonrasında sürücüler zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu birçok arabaya zarar verdi. Sürücüler araçlarını korumak için kendi çabalarıyla battaniye ve karton ile örttü. Ümraniye Sütçü İmam Caddesinde sürücülerin araçlarını korumak için yaptıkları mücadele çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ersin Bilerci, "Doludan arabam etkilendi. Arabamızın ön camı kırıldı. Kaportasında da ezikler oluştu." diye konuşurken, esnaf Sıtkı Dak, "Binanın pimaşı patladı. Dış cephe giydirmeden aşağıya oluk oluk su aktı. Tabelamız zarar gördü. Arabalarda da zarar var. Canımıza bir zarar gelmediği için şükrediyoruz." dedi.