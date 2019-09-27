Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı
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Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

18 dakika önce

Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandıİSTANBUL - Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı.

Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı. 5 bin 2 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde bir şahıs trafikte drift terörü estirmiş, ardından olay basına yansımıştı. Polis ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Adının Taygun Ali A. olduğu tespit edilen şahıs, İnkılap Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 5 bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Hakkında 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:49 Kaynak: İHA
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