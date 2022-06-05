Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü - Son Dakika
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Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü

05.06.2022 19:15

Ümraniye Belediyesi, 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü'nde çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok atölye ve standın yer aldığı "Çevre Şenliği" programı düzenledi.

Ümraniye Belediyesi, 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü'nde çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok atölye ve standın yer aldığı "Çevre Şenliği" programı düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu Çevre Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, çevre bilincini artırmak ve doğa duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı "Çevre Şenliği" programı düzenledi. Programda çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok atölye ve stant yer aldı. Stantlarda çocukların atık malzemelerden oluşturduğu birbirinden güzel eserler çevrecilerle buluştu. Program, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Yıldırım, stantlarda sergilenen ve atık malzemelerden oluşan eserleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı. Adeta şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar ellerinde "Dünya Bize Emanet" dövizleri ile çevre bilincine dikkat çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken aileler ise keyifli vakit geçirdi.

"SON 20 SENEDE TÜRKİYE'DE ÇEVRE DUYARLILIĞI ARTIYOR"

Çevre bilincine farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de görüyorsunuz çevrede çok önemli işler oluyor. Son 20 senede Türkiye'de çevre duyarlılığı artıyor. Tabii bunun en önemli etkisi hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve Emine Hanımefendi bu işte çok duyarlı işler yaptı. İnsanların bu bilince ulaşmasında çok katkıları var. Ben onlara çok ayrıca çok teşekkür ediyorum. ve bir taraftan okullarımızda eğitimler veriliyor. Belediyelerimiz bir tarafta çevre duyarlılığına dikkat ediyor. Ümraniye'mizin sıfır atık projesi konusunda çok önemli çalışmaları var. İstanbul'da pilot ilçe olarak seçildik. Çok daha geniş bir katılımla, bu sıfır atık projesini daha ileriye götürmek istiyoruz. Dünya gelişmiş ülkelerinde bu oran yüzde 70'lerde, bizde yüzde 30-40'larda bunu mutlaka yüzde 70 hatta yüzde 80'lere getirmemiz lazım. Bu da evdeki bireylerle, anne babalarla ve çocuklarımızla bir de tüm insanlarla birlikte olması lazım. Lütfen çevremizi kirletmeyelim." dedi.

(Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat/İHA)

Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü

YORUMLAR
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Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü - Son Dakika

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