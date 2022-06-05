Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

05.06.2022 18:53
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur" sloganıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklar için hazırlanan şenliğe yoğun ilgi gösterildi. Ümraniye Santral Meydanı'nda yapılan şenlikte ödül töreni, sahne etkinlikleri, şişme oyun grupları, interaktif geri dönüşüm atölyeleri gibi birçok etkinlik hazırlandı. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şekerleri ve patlamış mısırları yedi.

Ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da etkinliğe katılarak öğrencilere hediyeler dağıttı. Başkan Yıldırım, "Dünya çevre gününde çocuklarla birlikte bunu yapmak duyarlı bir şey. İnşallah ailelerimiz, büyüklerimiz çocukların bu güzelliklerine sahip çıkarlar. Çevremiz daha güzel olur. Malum ormanlarda piknik yapmak, ateş yakmak vesaire yasak olduğu için buna rağmen en ufak bir cam kırığı bile bazen ateş yakmasanız da güneş ışınlarıyla yanabiliyor. Onun için o tür tedbirler yapılıyor. Zaten millet bahçelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız çevreciliğini göstermiş oldu. 81 vilayette şimdi ilçelerimizde, hatta köylerimizde millet bahçeleri irili ufaklı yapılıyor. Ümraniye'mize de biliyorsunuz çok güzel çevresel bir 7/24 yaşayan 330 bin metrekare bir adet çok güzel millet bahçesi yapıldı. Sıfır atık projesi çok önemli. Sıfır atık projesiyle Ümraniye pilot bölge ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevreye duyarlı, hakikaten o etkinlikleri belli bir seviyeye getiren Emine Hanım'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyi olmamız için ailelerimiz evlerinde sıfır atık projelerine çok dikkat etmeliler. Diğer bütün fiziki şartları belediye olarak, bakanlık olarak beraber yapacağız. Ben çevre gününde hizmeti geçen başta Cumhurbaşkanımız ve hanımefendi olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tüm belediyelerimize, valiliklerimize, kaymakamlıklara ve bütün  paydaşlarımıza ve de halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen çevreye duyarlı olalım. Esnafımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, okullarımızda, her yerimizde temizlik, temizlik, temizlik ve çevre. Onun için denizler kurtulur, ormanlar kurtulur onun için doğa kurtulur, tarım alanları kurtulur ve şehir güzel olur" dedi.


Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
YORUMLAR
500
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 22:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement