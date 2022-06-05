Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.
Ümraniye Belediyesi tarafından "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur" sloganıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklar için hazırlanan şenliğe yoğun ilgi gösterildi. Ümraniye Santral Meydanı'nda yapılan şenlikte ödül töreni, sahne etkinlikleri, şişme oyun grupları, interaktif geri dönüşüm atölyeleri gibi birçok etkinlik hazırlandı. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şekerleri ve patlamış mısırları yedi.Ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da etkinliğe katılarak öğrencilere hediyeler dağıttı. Başkan Yıldırım, "Dünya çevre gününde çocuklarla birlikte bunu yapmak duyarlı bir şey. İnşallah ailelerimiz, büyüklerimiz çocukların bu güzelliklerine sahip çıkarlar. Çevremiz daha güzel olur. Malum ormanlarda piknik yapmak, ateş yakmak vesaire yasak olduğu için buna rağmen en ufak bir cam kırığı bile bazen ateş yakmasanız da güneş ışınlarıyla yanabiliyor. Onun için o tür tedbirler yapılıyor. Zaten millet bahçelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız çevreciliğini göstermiş oldu. 81 vilayette şimdi ilçelerimizde, hatta köylerimizde millet bahçeleri irili ufaklı yapılıyor. Ümraniye'mize de biliyorsunuz çok güzel çevresel bir 7/24 yaşayan 330 bin metrekare bir adet çok güzel millet bahçesi yapıldı. Sıfır atık projesi çok önemli. Sıfır atık projesiyle Ümraniye pilot bölge ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevreye duyarlı, hakikaten o etkinlikleri belli bir seviyeye getiren Emine Hanım'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyi olmamız için ailelerimiz evlerinde sıfır atık projelerine çok dikkat etmeliler. Diğer bütün fiziki şartları belediye olarak, bakanlık olarak beraber yapacağız. Ben çevre gününde hizmeti geçen başta Cumhurbaşkanımız ve hanımefendi olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tüm belediyelerimize, valiliklerimize, kaymakamlıklara ve bütün paydaşlarımıza ve de halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen çevreye duyarlı olalım. Esnafımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, okullarımızda, her yerimizde temizlik, temizlik, temizlik ve çevre. Onun için denizler kurtulur, ormanlar kurtulur onun için doğa kurtulur, tarım alanları kurtulur ve şehir güzel olur" dedi.
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