Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı

12.09.2022 13:10
Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Ümraniye, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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