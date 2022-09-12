Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ümraniye 'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

Kaynak: AA

Ümraniye, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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