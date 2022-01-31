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ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR

31.01.2022 09:22

ÜMRANİYE'de ehliyet sınavına giren 2 kişi, dijital düzenekle kopya çekerken yakalandı.

ÜMRANİYE'de ehliyet sınavına giren 2 kişi, dijital düzenekle kopya çekerken yakalandı. Okulun dışında ise 3 kişi kamera ile sınav sorularını cevapladıkları sırada gözaltına alındı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda dün düzenlenen ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde ihbar alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Okul ve çevresinde yapılan araştırmalarda, ekipler okul dışında park halinde olan iki aracı kontrol etti. Araçlarda bulunan M.F.G. (34), R.G(32) ve B.K. (29) isimli kişiler kamera ile tablet bilgisayara aktarılan sınav sorularını cevapladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ÜSTLERİNDE DİJİTAL DÜZENEK ÇIKTI

Ekiplerin çalışmalarının devamında sınava dijital düzenek ile girdikleri belirlenen V.K. (24) ile Irak uyruklu R.H.K. (39) isimli kişiler sınavda bulundukları sırada salondan alındı. Yapılan üst aramalarında ise üzerlerinde kopya düzenekleri bulundu. Üzerlerinde 2 görüntü ve ses aktarma düzeneği, 2 kulak içi kulaklık, 2 sim kart düzeneği, 2 internet sağlayıcı, 4 cep telefonu, tablet bilgisayar, kursiyer kitapçığı ele geçirildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 5 kişi, '6114 Sayılı ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR
ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR
ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR

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Münir Karaloğlu, Ümraniye, Ehliyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR - Son Dakika
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