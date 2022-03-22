Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı - Son Dakika
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Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı

22.03.2022 13:22
Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı

Ümraniye'de kadın bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu.

Ümraniye'de kadın bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan zemin otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü Feyiz Güler isimli kadın otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen Feyiz Güler kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı. Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Feci şekilde sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler'i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, "Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü, sürüklenen otomobilinin altında kaldı - Son Dakika


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