ÜMRANİYE'DE KORKUTAN PATLAMALAR - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE KORKUTAN PATLAMALAR

11.08.2022 13:57
ÜMRANİYE'DE KORKUTAN PATLAMALAR

ÜMRANİYE'de elektrik tellerinde peş peşe patlamalar mahalleliyi sokağa döktü.

ÜMRANİYE'de elektrik tellerinde peş peşe patlamalar mahalleliyi sokağa döktü.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında elektrik direğindeki kabloları aşırı ısınma sonucu patlama meydana geldi.  Olay çevrede paniğe sebep olurken durum elektrik ekiplerine bildirildi. Ekipler bölgedeki elektriği kestikten sonra kablolarını onarımı için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışmalarının ardından bölgeye yeniden elektrik verildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinde Mehmet Koç, "Dışarıya çıktım elektrik direği yanıyordu. Koştura koştura dükkana gelip arabamın anahtarını aldım. Elektrik direğin altındaki aracımı alıp başka yere park ettim. Kablolar bir anda yanmaya başladı. Bir den kablo yere düştü. Sokağa araçlarını park edenler hemen araçlarını kaldırdı. Baya patlama sesleri geldi. Bomba gibi diye bilirim" dedi.

Bülent Aktaş ise "Yaklaşık 3 saattir elektriğimiz yok. Biz korkudan dışarıya çıktık. Hatta herkes sokağa döküldü"  diye konuştu.

YORUMLAR
500
ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı
Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE KORKUTAN PATLAMALAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:49 Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE KORKUTAN PATLAMALAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement