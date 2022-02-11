Üye Girişi
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR

11.02.2022 08:53

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridine çekilen servis minibüsüne cip çarptı.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridine çekilen servis minibüsüne cip çarptı. Cipte bulunan 3 kişi, kaza sonrası kaçtı. Kaza sırasında minibüsün boş olması olası bir faciayı engelledi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu belirtilen ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 41 AHC 946 plakalı lüks cip, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Özbek'in kullandığı 34 LDE 919 plakalı minibüse arkadan çarparak takla attı. Park halindeki minibüs çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu iki araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından cipte bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yolun karşısına geçip, bir kamyonetle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

MİNİBÜSTE SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sırasında minibüste bulunan Muzaffer Özbek, yaşananları "Arıza yapınca aracı emniyet şeridine çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş" diyerek anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Dudullu, Özbek, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:27 İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti
08:19 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:08 Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! Meğerse PCR testi yapmamış
08:03 Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
08:01 ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement