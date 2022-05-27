ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI

27.05.2022 08:11

ÜMRANİYE'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı.

ÜMRANİYE'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Şile Otoyolu, Küçüksu mevkii, Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Ali İhsan Kurt yönetimindeki 34 BDJ 848 plakalı hafriyat kamyonu, arızadan dolayı şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada Çekmeköy istikametine giden inşaat işçilerini taşıyan Ferhat Ceren yönetimindeki 06 LA 0034 plakalı minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ile diğer 10 kişi ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'MİNİBÜS ARKADAN VURDU"

Hafriyat kamyonu şoförü Ali İhsan Kurt, ? Kamyon arıza yaptı. 5 dakika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı. Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık" dedi.

ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI
ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI : 11 YARALI - Son Dakika
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