Ümraniye'de 'Engel Olma Destek Ol' semineri düzenlendi - Son Dakika

29 Mayıs Üniversitesi ve Ümraniye Tüm Engelliler Derneği iş birliği ile 'Engel Olma Destek Ol' farkındalık eğitim semineri düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlene etkinlikte; engelli hakları, İletişim ve erişilebilirlik eğitimi ele alındı. Seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

'ENGELLERİ AŞARSAK SORUNLAR ORTADAN KALKAR'

Etkinlikte konuşan Ümraniye Tüm engelliler Derneği Başkanı Yahya Sağlam, 'Düzenlediğimiz etkinlik Engel olma destek ol farkındalık programıdır. Bu etkinlikle eğitim verdiğimizde biz engellilerin yaşadığı sorunları anlamaları ve bilmeleri amaçlıyoruz. İstihdam ve eğitim konularında sıkıntılar yaşıyoruz. Çevresel konularda da gerekli düzenlemeler yapılamadı. Devletimiz 2005 yılında yasalaştırmasına rağmen hala uygulamalarda sıkıntılar yaşanıyor. Çevresel ve fiziksel engellerle karşılaşıyoruz. Yol, kaldırım ve binalarda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların giderilmesini istiyoruz. Engel olmayın destek olun diyoruz çünkü bizler kendimizi engelli olarak görmüyoruz, engellendiğimizi düşünüyoruz. Engelleri aşarsak sorunlar ortadan kalkacağını düşünüyoruz' dedi.