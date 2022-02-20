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ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI

20.02.2022 13:07

ÜMRANİYE'de bedensel engellinin havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktığı akülü sandalyeyi çalan şüpheli, yakalandı.

ÜMRANİYE'de bedensel engellinin havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktığı akülü sandalyeyi çalan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin akülü sandalyeye binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 18 Şubat Cuma günü Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 92 bedensel engelli olan İ.Ş, akülü sandalyesini havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İ.Ş, akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğunu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K ertesi gün Dudullu'da yakalanarak gözaltına alındı. E.K'nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, E.K'nin bir iş yerine sattığı akülü sandalyeyi alarak sahibine teslim etti.

ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI

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ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI Cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı Cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı Aranması olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle direğe çarptı Aranması olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle direğe çarptı

Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİ ÇALDI; BİNEREK KAÇTI - Son Dakika
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