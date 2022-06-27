Yapılan araştırmada, şüphelinin olay günü yaşadıkları tartışmanın devamında eşi Şengül K'nin boğazını önce elleriyle sıktığı, sonrasında ise elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmaya çalıştığı, kadının kendinden geçmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdiği belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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