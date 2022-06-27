Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı

27.06.2022 13:02
Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de elektrik süpürgesinin kablosuyla eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de elektrik süpürgesinin kablosuyla eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da İstiklal Mahallesi'ndeki adreste Şengül K'nin (59) kendinden geçmiş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşini boğmaya çalıştığı tespit edilen G.K. (61), aynı gün ikamet adresinde gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin olay günü yaşadıkları tartışmanın devamında eşi Şengül K'nin boğazını önce elleriyle sıktığı, sonrasında ise elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmaya çalıştığı, kadının kendinden geçmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdiği belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Şengül K'nin olaydan iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:10:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement