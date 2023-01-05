Ümraniye'de eski eşinin yeniden evlenmesine öfkelenen adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de eski eşinin yeniden evlenmesine öfkelenen adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

05.01.2023 10:33

Ümraniye'de boşandığı eşinin yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evlendiği kocasını ve ağabeyini tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde henüz ismi bilinmeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye'deki evine gelerek eski karısının yeni evlendiği eşi M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z'ye kurşun yağdırdı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kocaya ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında Ümraniye'de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada Ümraniye'de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de eski eşinin yeniden evlenmesine öfkelenen adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de eski eşinin yeniden evlenmesine öfkelenen adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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