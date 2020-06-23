ÜMRANİYE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Ümraniye'de girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı.
Ümraniye'de girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayının ardından yürüyerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.
Ümraniye'de 11 Mart tarihinde 2 şüpheli Esenevler Mahallesi Ebabil Sokak'ta bulunan bir eve girdi. Şüpheliler girdikleri evden 1 adet çeyrek altın, telefon ve tablet çaldı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ahmet Ö.(20) isimli şüpheliyi 10 Haziran tarihinde Bağcılar'da gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ahmet Ö.'nün 32 adet suçtan kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ahmet Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:32 Kaynak: DHA
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