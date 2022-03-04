Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı

04.03.2022 09:54
Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı

Ümraniye'de girdiği bir evden iki adet lastik ve iki adet jant çalan hırsız, polisin çalışması ile yakalandı.

Ümraniye'de girdiği bir evden iki adet lastik ve iki adet jant çalan hırsız, polisin çalışması ile yakalandı. Şahsın çaldığı lastik ve jantları iki farklı kişiye sattığı tespit edildi. Şüpheli şahsın çaldığı lastik ve jantlarla birlikte sokakta yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de Çakmak Mahallesinde 2 Mart Çarşamba günü, bir ikametten 2 adet lastik jantı ile 2 adet lastiğin çalınması üzerine polis çalışma başlattı. İncelemeler sonucu, olayı M.K.(30) isimli şahsın gerçekleştirdiği, lastikleri E.K.(43) isimli arkadaşına, jantları ise E.D.(29) isimli hurdacılık yapan bir şahsa sattığı anlaşıldı.

Şüpheli şahıslar M.K., E.K. ve E.D. 03 Mart tarihinde suç unsuru eşyalar ile birlikte yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan E.K. ve E.D. hakkında "suç eşyası satın alma" suçundan adli işlem yapıldı, şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.K. isimli şahıs ise "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki adet lastik ve iki adet lastik jantı çalan hırsızın çaldığı malzemeler ile birlikte sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı

YORUMLAR
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Ümraniye, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de evden lastik ve jant çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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