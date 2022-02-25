Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

25.02.2022 19:04

Son dakika gelişmesine göre ÜMRANİYE'de Suriyeli ailenin yaşadığı gecekondu alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de Suriyeli ailenin yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Evdeki çocuklar mahalleli tarafında dışarı çıkarıldı. Evi yanarken gözyaşı döken kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Gölet Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, gecekonduda yaşayan kadın ve 4 çocuğunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun tamamını saran alevler, yandaki binaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahibi kadın dumandan hafif şekilde etkilendi. Eşinden ayrı olduğu ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilen Suriyeli kadın, evin yanışını gözyaşı dökerek izledi. Komşuları gözü yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı.

Komşusu Birgül Güman Soba devrilmiş bu nedenle yangın çıkmış. Eşi ile ayrı yaşıyor. Komşularının çabası ile çocuklarıyla dışarı çıkardılar. Çocuğun 1 tanesinin saçları yanmış, 4 çocuğu var. Çok korkmuş diye konuştu.

Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

YORUMLAR
500
Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Suriyeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 19:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement