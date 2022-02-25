Son dakika! ÜMRANİYE'DE EVİ YANARKEN AĞLAYAN KADINI KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de Suriyeli ailenin yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Evdeki çocuklar mahalleli tarafında dışarı çıkarıldı. Evi yanarken gözyaşı döken kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Gölet Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, gecekonduda yaşayan kadın ve 4 çocuğunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun tamamını saran alevler, yandaki binaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahibi kadın dumandan hafif şekilde etkilendi. Eşinden ayrı olduğu ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilen Suriyeli kadın, evin yanışını gözyaşı dökerek izledi. Komşuları gözü yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı.

Komşusu Birgül Güman Soba devrilmiş bu nedenle yangın çıkmış. Eşi ile ayrı yaşıyor. Komşularının çabası ile çocuklarıyla dışarı çıkardılar. Çocuğun 1 tanesinin saçları yanmış, 4 çocuğu var. Çok korkmuş diye konuştu.