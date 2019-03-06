Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü (2)
13 dakika önce
ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan
sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü
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