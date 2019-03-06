Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü (3)
58 dakika önce
ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan
sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu
Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı