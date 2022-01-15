Ümraniye'de evini ateşe veren kişi tutuklandı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de eşiyle tartışıp, evini ateşe veren Ümit Gezer tutuklandı

Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde dün akşam Ümit Gezer iddiaya göre dini nikahlı eşi K.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Gezer, tartışmadan bir süre sonra sinir krizi geçirerek evin balkonuna çıktı. Gezer, balkonda bulunan plastik kasa ve kıyafetleri tutuşturdu. Kısa sürede tutuşan eşyalar evin balkonunu sardı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ümit Gezer, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ümit Gezer, "Kundaklama" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.