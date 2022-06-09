Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti

09.06.2022 10:29

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybettiİSTANBUL Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polise motosiklet çarptı.

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti

İSTANBUL Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polise motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak yola savrulan emekli polis hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Ümraniye'de saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve emekli polis yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken hastaneye kaldırılan emekli polis olan vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Adamın yerde yattığını görmüş"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Nazmiye Öztürk, "Olay esnasında eşim dükkanımızın önünde otururken kaza sesini duymuş. Bakmaya gittiğinde adamın yerde yattığını görmüş. Durumu da ağır gözüküyormuş. 8 yıldır burada esnafız. Bu sıralar çok fazla kaza yaşanmaya başladı" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polis çarptığı ve yaya ile motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor. Çarpmanın ardından motosiklet bir süre sürücüsüz bir şekilde yolda ilerliyor.

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ümraniye'de feci kaza: Emekli polis hayatını kaybetti Ümraniye'de feci kaza: Emekli polis hayatını kaybetti Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de feci kaza kamerada: Emekli polis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement