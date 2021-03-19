Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

19.03.2021 00:38

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yapacağı esnada, karşıdan karşıya geçmekte olan kadın vatandaşı fark etmeyerek altına aldı.

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yapacağı esnada, karşıdan karşıya geçmekte olan kadın vatandaşı fark etmeyerek altına aldı. Meydana gelen kazada genç kadını bacakları beton mikseri lastiklerinin altında sıkıştı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın, o esnada sokağa giriş yapmaya çalışan ve kendisini fark etmeyen beton mikseri sürücüsünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan kazada, genç kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkışırken, çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kadın şahsı aracın altından çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bilinci kapanan yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kadının bacağı tekerin altında kalmıştı"

Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından "Biz olayı çığlık sesleri kopunca fark ettik. Gördüğüm kadarıyla kadın kaza sonrası şuurunu kaybetti. Beton mikserinin ikinci tekeri kadının bacağını altına almıştı. Şoföre talimatlar vererek kadını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık. Sonrasında ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Beton Mikseri, Ümraniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika


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