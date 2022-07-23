Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

23.07.2022 10:13
Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de iddiaya göre aşırı hızla seyreden motosiklet, sola dönüş yapan kamyonetle çarpışarak metrelerce sürüklendi.

Ümraniye'de iddiaya göre aşırı hızla seyreden motosiklet, sola dönüş yapan kamyonetle çarpışarak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Çetin Caddesi üzerinde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, açık kasa kamyonet sola doğru dönüş yaptığı sırada aynı istikamette arkadan hızla gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adem Ateş isimli bir esnaf, "Cadde tek yön olduğu için motorlar çok hızlı. Sokaklardan araçlar çıkıyor, kaldırımda insanlar yürüyor. Motorların yavaş gitmesi gerekiyor. Başka çare yok. Bence aşırı hızdan dolayı kaza meydana geldi" dedi. Cadde üzerinde sürekli kaza olduğunu söyleyen Emin Öztürk isimli bir vatandaş ise "Bu yol çift yönlüydü. Tek yöne çevirdiler. Tek yöne çevirince araçlar süratli gidiyor. Yolun çok bağlantıları var. Çift yön daha iyiydi, insanlar temkinliydi. Tek yön olunca insanlar sürat yapıyor. Kazalar meydana geliyor. Yolun eski haline dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün sola dönüş yapan kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği, çevredeki esnafın panik halinde sürücünün yardımına koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şaka gibi olay... Şaka gibi olay... Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:22 Futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlunun kısa sürede paylaşıp sildiği fotoğraf büyük ses getirdi
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
08:19 Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın
07:20 Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:32 Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 10:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement