Ümraniye'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

Ümraniye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G., saklandığı "gaybubet evi"nde yakalandı.

Ümraniye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G., saklandığı "gaybubet evi"nde yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin, yerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. 27 Mayıs'ta yapılan "gaybubet evin"e yapılan baskında üzerinde Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Hüseyin G. gözaltına alındı.Şüphelinin, BLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SGK kaydı bulunduğu, FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu kaydedildi. Hüseyin G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 27 Mayıs'ta yapılan "gaybubet evin"e yapılan baskında üzerinde Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Hüseyin G. gözaltına alındı.Şüphelinin, BLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SGK kaydı bulunduğu, FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu kaydedildi. Hüseyin G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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